Eskişehir'de türbanlı okul çantaları!

Eskişehir’de ilköğretim okulu öğrencileri için üzerinde türbanlı kadın resminin bulunduğu çantalar satışa sunuldu.



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Azmi Kerman, Hamamyolu Caddesi’ndeki bir işyerinde ilköğretim öğrencilerine, üzerlerinde türbanlı kadın resminin bulunduğu okul çantaları satılmasına tepki gösterdi ve bunların toplatılmasını istedi.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ceylan da, bir süre önce yaptığı açıklamada forma, çanta, yaka gibi okul gereçlerinde yabancı terim içeren sözcük ve yabancı çizgi film karakter resimlerinin yer almaması gerektiğini söylemişti.

