Eskişehir'de tramvayın çarptığı çocuk öldü

Eskişehir'de tramvayın çarptığı 9 yaşındaki Salih Şirin hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi açıklanmayan SSK-Otogar seferini yapan tramvay, Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Şirin'e (9) çarptı.

Tramvay altında sıkıştı

Yolun karşısına geçmeye çalışan ve tramvayın altında can veren Şirin'in cesedi olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Eskişehir Hafif Raylı Tramvay İşletmesi (ESTRAM) görevlilerinin yaklaşık 1.5 saatlik çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Şirin'in cesedi, otopsi için Eskişehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, olay yerinde toplanan vatandaşlar, Şirin'in cesedinin tramvay altında geç çıkarılmasını ve tramvay güzergahında Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli güvenlik önlemi almadığını iddia ederek tepki gösterdi.

Vatandaşların tramvay güzergahını kapatmasından dolayı olay yerine çevik kuvvet ekipleri geldi. Grubun, tramvay yolundan ayrılmaması üzerine ulaşım otobüslerle sağlandı.

Öte yandan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrenim gören Salih Şirin'in olay yeri yakınındaki bir akrabasına misafirliğe giderken kaza geçirdiği öğrenildi.