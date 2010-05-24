Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü

T24 - Eskişehir'de otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Rüveyda Dikmen idaresindeki 26 KY 880 plakalı otomobil, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 57. kilometresinde, Metin Akbaş'ın kullandığı 26 RV 120 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada, Sema (46) ile Büşra Dikmen (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Beyza (15) ile Rüveyda Dikmen (20), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan anne ve kızının hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.





