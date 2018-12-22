T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de TIR'dan 53 bin 600 paket kaçak sigara çıktı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, yol kontrolü sırasında arama yaptıkları TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

22 Aralık 2018 20:51

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, yol kontrolü sırasında arama yaptıkları TIR\'ın dorsesindeki gizli bölmede 53 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir TIR\'ı durdurdu. TIR\'daki aramada, dorseye yapılan gizli bölmede 53 bin 600 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü KOM Şubesi\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRDHA ESKİŞEHİRTIREmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMGözaltınaKOMFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24