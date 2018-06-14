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Eskişehir'de sahte parayla yakalanan 2 kardeş gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, polisin durdurup, arama yaptığı otomobilde 100 liralık 114 sahte banknot ele geçirildi, sürücü ve yanındaki kız kardeşi gözaltına alındı

14 Haziran 2018 15:23

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, polisin durdurup, arama yaptığı otomobilde 100 liralık 114 sahte banknot ele geçirildi, sürücü ve yanındaki kız kardeşi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Eskişehir- Kütahya karayolunda bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 100 liralık 114 sahte banknot ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Abdülkadir Y. ile yanındaki kardeşi Buse Gaye Y.\'yi gözaltına aldı. 2 kardeş, sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.

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