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Eskişehir'de 'sağanak' nedeniyle yollar göle döndü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

23 Haziran 2018 01:31

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve caddeler göle döndü, bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Kent merkezinde aniden bastıran ve 15 dakika aralıksız süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar işyeri ve apartman önlerinde beklerken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bazı caddeler ile çevre yolundaki alt geçitler de sularla doldu. 
AKUT EKİBİ DE ÇALIŞMALARA KATILDI
AKUT Eskişehir ekibi de Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte  Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Tornacılar ve Mobilyacılar sitelerinde su basan işyerlerinde motopomla su boşaltma işlemi yaptı. AKUT ekipleri yolda kalan araçların çekilmesinde de AFAD ve itfaiye ekipleriyle ortaklaşa çalışma yürüttü.

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