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Eskişehir'de Roma dönemine ait 261 sikke ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirtilen 261 gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

15 Kasım 2017 14:51

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirtilen 261 gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptıkları ortak çalışma sonucunda S.G. ile İ.K., Roma dönemine ait olduğu belirtilen 261 gümüş ve gümüş kaplama sikke ile yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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