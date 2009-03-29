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Politika

Eskişehir’de oy sayımına ara verildi

Eskişehir'de AKP 'nin oyların birleştirildiği bölümlere gözlemci yerleştirilmesi istemeleri üzerine oy sayımına ara verildi.

29 Mart 2009 02:00

Eskişehir'de önce Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Büyükerşen, ardından da AKP  İl Başkanlığı'nın Adliye Sarayı'nda oyların birleştirildiği bölümlere gözlemci yerleştirmek istemeleri üzerine oy sayımlarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Adliye Sarayı'na gelen Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Büyükerşen, il ve ilçe seçim kurullarına, okullardan gelen seçim sonuçlarının Adliye Sarayı'nın belirlenen bölümlerde gerçekleştirilen birleştirme işlemleri sırasında usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, bu bölümlerde partisine ait görevlilerin gözlemci olarak bulunmasını talep etti.

AKP İl Başkanlığı da aynı taleple müracaatta bulundu. İl ve ilçe seçim kurulu başkanları hakimler, söz konusu talepler üzerine toplantı yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine toplantıdan çıkacak karara kadar oy sayımlarına ara verildi.


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