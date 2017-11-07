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Eskişehir'de otomobilde 8 kilo eroin ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin içerisinde 8 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, araç sürücüsü E

07 Kasım 2017 14:22

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, otomobilin içerisinde 8 kilo 240 gram eroin ele geçirildi, araç sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki polis uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği \'Leydi\'nin de katıldığı aramada aracın arka koltuğunun alt bölümüne gizlenmiş paketler halinde toplam 8 kilo 240 gram ağırlığında eroin bulundu. Ekipler, otomobil sürücüsü E.Ç.\'yi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. 

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