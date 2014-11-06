Eskişehir'de otobüs kazası: 43 yaralı

İZMİR’den Anadolu Lisesi öğrencilerini üniversite tanıtım gezisi için Eskişehir’e getiren otobüs, kontrolden çıkıp devrildi. Yan yatan otobüste şoför ve öğretmenlerle birlikte 43 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Eskişehir’in İnönü İlçesi yakınlarındaki, İnönü- Kütahya karayolu Dutluca rampalarında meydana geldi. İzmir Anadolu Lisesi öğrencilerini üniversite tanıtım gezisi için Eskişehir’e getiren 38 yaşındaki Muharrem Patı yönetimindeki otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada otobüste bulunan şoför, öğretmen ve öğrenciler olmak üzere toplam 43 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayakta tedavi gören öğrenciler üniversite tanıtımı için Eskişehir ve Ankara’ya gitmek üzere İzmir’den yola çıktıklarını söyledi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken yetkililer, otobüs şoförünün yaklaşık 20 kilometre gerideki Kümbet kavşağında Eskişehir yoluna dönmesi gerekirken yanlışlıkla İnönü ilçesine doğru yoluna devam ettiğini ve kaza yaptığını belirtti. Kaza yapan otobüsün arkasında ’Cesaretin yoksa izle’ yazısı dikkat çekti.