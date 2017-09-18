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Eskişehir'de okul önlerinde polis denetimi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul önlerinde denetim yaptı

18 Eylül 2017 16:52

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul önlerinde denetim yaptı.
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, bu sabah ilk, orta ve liselerin önlerinde denetim yaptı. Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik, Önleyici Hizmetler ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de katıldığı denetimlerde okul önleri ve yakındaki parklarda bulunan kişilerin kimlikleri kontrol edildi, üst aramaları yapıldı. Meslek lisesi önünde bekleyen bir grup öğrenci polislere, öğrenci kıyafeti giymedikleri için okula alınmadıklarını söyledi. Öğrenciler bir süre bekledikten sonra okul yönetimi tarafından içeriye alındı. Polis ekipleri, okul yakınlarındaki kafeterya ve internet kafelerde de denetim yaptı.

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