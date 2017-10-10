Eskişehir'de kumar oynayan 85 kişiye 19 bin lira ceza

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, bir dernek lokaline düzenledikleri baskında kumar oynadıkları belirlenen 85 kişiye 227\'şer lira idari para cezası uyguladı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak\'taki bir dernek lokaline baskın düzenledi. Ekipler, \'tombala\' adı altında kumar oynayan 85 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 19 bin 295 lira idari para cezası uyguladı, dernek yetkilisi 2 kişi hakkında da \'kumar oynamak için yer temin etmek\' suçlarından yasal işlem başlattı. Polis ekipleri lokalde bulunan tombala makinası ve oyun malzemeleri de el koydu.