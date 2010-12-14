-ESKİŞEHİR'DE KARTOPU SAVAŞI ESKİŞEHİR (A.A) - 14.12.2010 - Sosyal paylaşım sitesi ''facebook''ta açılan sayfada ilki dün yapılan ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı bildirilen kartopu savaşının ikincisinin 18 Aralıkta yine Eskişehir'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Alınan bilgiye göre, facebook'ta, ''Eskişehir'in ve Türkiye'nin en büyük kartopu savaşı'' adıyla yer alan sayfada ilki dün yapılan etkinliklikle ilgili bilgiler verildi. ''13 Aralık gecesi yapılan ve 500 kişinin katıldığı büyük savaşı kaçıranlar ve tekrar bu zevki yaşamak isteyenler için kaçırılmaz fırsat'' çağrısıyla duyurulan Anadolu Üniversitesi Yunusemre Yerleşkesi yakınındaki Üniversite Caddesi'nde gerçekleşen kartopu etkinliğinin ikincisi, 18 Aralık Cumartesi gecesi aynı yerde yapılacak. ''İnanılmaz eğlenceli geçecek ve binlerce katılımın olması beklenen bu etkinliği kaçırmayın'' denilen açıklamada, katılımcılara hitaben şu uyarılarda bulunuluyor: ''Bu etkinliği eğlenmek için yapıyoruz. Sorunsuz ve düzgün bir etkinlik olursa herkes acayip eğlenebilecek. O yüzden lütfen insanlara zarar verecek, kartopunun içine taş koyma gibi küçük yaş insan zekası gerektiren hareketlerden uzak durun. Hatta mümkünse yumuşak karlardan kartopunuzu yapmaya çalışın. Tramvay geçerken camına kar atmak elbette ki zevkli olabilir ama lütfen araçların önünü kesmeyin. Biz ne kadar temiz bir şekilde bu etkinliği gerçekleştirirsek o kadar az sorunla karşılaşır ve daha fazla keyif alırız. Lütfen etkinliğin en güzel şekilde geçmesi için çalışalım.'' Meteorolojinin internet sitesindeki açıklamaya göre, 18 Aralıkta kar yağışı bekleniyor. Şimdiye kadar çoğu üniversite öğrencisi 3 bine yakın kişinin katılacağını belirttiği etkinlik, meteorolojinin tahminlerinin aksine kar yağmaması durumunda ertelenecek.