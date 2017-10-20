Eskişehir'de kaçak tütün ve sigaralara el konuldu

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin tütün ve tütün mamulleri satan işyerlerinde yaptığı denetimlerde kaçak olduğu belirtilen 603 kilo tütün ile 3 bin 573 paket sigaraya el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kentteki tütün ve tütün mamulü satan işyerlerine yönelik denetim yaptı. 57 işyerine yapılan denetimlerde yasa dışı tütün ve tütün mamulü sattıkları gerekçesiyle 6 işyeri hakkında yasal işlem yapıldı, bu işyerlerindeki 603 kilo tütün, 3 bin 573 paket sigara, 7 kilo 800 gram nargile tütünü, 184 adet sigara sarma makinesi, 9 adet elektronik sigara likidi ile 359 adet elektronik sigaraya el konuldu.

