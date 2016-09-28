Eskişehir'de jandarmaya 'FETÖ' operasyonu; 12 rütbeli asker gözaltına alındı

Eskişehir'de darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında rütbeli 12 jandarma personeli gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri 2’si ilçede olmak üzere 12 rütbeli jandarma personeline yönelik bu sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Evlerinde arama yapılan 12 jandarma personeli gözaltına alınarak TEM Şubesi’ne getirildi.

Sorgulamaları tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri bildirildi