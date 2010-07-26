Eskişehir'de havacı bir albay intihar etti

T24 - Eskişehir'de ana jet üssünde görvevli bir albay beylik tabancasıyla intihar ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Eskişehir'deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı'nda görevli bir albayın, beylik tabancasıyla intihar ettiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, 1'inci Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı'nda görevli 51 yaşındaki Ç.K'nın, henüz belirlenemeyen bir nedenle, birliğinde beylik tabancasıyla intihar ettiği öne sürüldü.



Albay Ç.K'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.