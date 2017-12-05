Eskişehir'de gasp şüphelileri yakalandı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de bıçak zoruyla taksi şoförü Levent K.\'nın 170 lirasını gasp ettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Çamlıca Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi\'nde bir hafta önce meydana gelen olayda, 3 kişi, taksi şoförü Levent K.\'nın bıçak zoruyla 170 lirasını gasp etti. Levent K., olayın ardından durumu polise bildirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyerek şüphelilerin Ümit D., Mustafa B. ve Ömer O. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

