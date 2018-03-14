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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 57 askeri personelden 24'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 57 şüpheliden 24'ü tutuklandı

14 Mart 2018 16:25

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 57 şüpheliden 24\'ü tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçen 28 Şubat\'ta, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. TEM Şubesi\'ne götürülen şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 24\'ü tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi, 33 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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