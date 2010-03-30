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Yaşam

Eskişehir'de feci ölüm

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, bir taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

30 Mart 2010 03:00

T24 - Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, bir taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Taksinin çarpmasıyla havaya fırlayan adam, taksinin üzerine düştü.



Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isteyen kişi, bir taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, Nadir Başol yönetimindeki 26 T 0425 plakalı taksi, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazım Karagöz’e (52) çarptı.


Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Karagöz, olay yerine gelen 112 Acil servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karagöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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