Eskişehir'de fatura Engin'e kesildi



Eskişehirspor Kulübü Basın Sözcüsü Rıza Zeydan, hiç bir futbolcunun Eskişehir Kulübü'nün ve camiasının üzerinde olmadığını, bütün futbolcuların bunu böyle bilmesi gerektiğini söyledi.



Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasında, maçın 29. dakikasında Engin Baytar'ın takım arkadaşı Youla ile tartıştığını, bu davranışın spor ahlakına ve centilmenliğe yakışmadığını kaydetti.



Eskişehirspor Yönetim Kurulu'nun bu akşam yapacağı toplantıda, Engin Baytar'ın durumunun da görüşüleceğini ifade eden Zeydan, şöyle konuştu:



''Hiç bir futbolcu Eskişehir Kulübü ve camiasının üzerinde değildir. Bütün futbolcular da bunu böyle bilsin. Engin'in yaptığı hareket hiç bir şekilde spor ahlakına ve centilmenliğe yakışmayan bir hareket olarak nitelendiriyoruz. Bu konuda yönetim olarak kendisine en ağır cezayı uygulayacağız. Beşiktaş maçında yağmur altında bizlere 90 dakika boyunca yalnız bırakmayan taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik, ancak bu olmadı. Denizlispor maçı hazırlıklarına başladık. Amacımız pazar günü deplasmanda oynayacağımız maçtan galip gelmek.''



Zeydan, küme düşme gibi bir korkularının olmadığı, kalan 5 maçtan puan ya da puanlar alıp yollarına devam edeceklerini bildirdi.









