Eskişehir'de evde patlama: 2 yaralı

T24 - Eskişehir'de bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hacıalibey Mahallesi Tuzcular Sokak'ta iki katlı evin birinci katında oturan Mustafa Öndoğan (47), bir gün önce taktırdığı kombiyi çalıştıramayınca üst kattaki komşusu Yurdagül Pullukçu'dan (45) yardım istedi.



Pullukçu, evin mutfağındaki kombiyi açtığı sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.



Patlamanın etkisiyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Öndoğan ile Pullukçu, 112 Acil Servis ekiplerince Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Patlama sırasında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.