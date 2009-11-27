Eskişehir'de domuz gribinden ilk ölüm

T24 - Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamda, domuz gribinden 1 kişinin hayatın kaybettiğini açıklarken, Eskişehir'de domuz gribin nedeniyle ilk ölümlü vakanın gerçekleştiği ifade edildi.



Sakarya gazetesinin haberine göre Eskişehir İl Sağlık Müdürü Hüseyin Fidan, KOAH ve solunum sıkıntısı bulunan 35 yaşındaki M.K. adlı bir kadının domuz gribinden hayatını kaybettiğini açıkladı.



Fidan, “Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Lab.da numunesi incelenmiş ve Pandemik virüs A(H1N1) tespit edilmiştir. Hastamız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır” dedi.