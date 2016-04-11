Eskişehir'de doğalgaz patlaması; 7 yaralı

Eskişehir'de yer altına telefon hattı döşemek için kazı yapan bir iş makinesi sokaktaki doğalgaz borusunu patlattı. Patlama sonrası yaralanan 7 kişi hastanye kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay sabah saatlerinde Tuna Mahallesi Dinlek Sokak'ta meydana geldi. Sokaktatelefon hattı döşemek için kazı çalışması yapan iş makinası doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgaz borusunu patlatması sonucu çıkan yangında yaralanan kepçe operatörü ile yandaki apartmanda oturan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonrası meydana çıkan yangının alevleri inşaat halindeki 4 katlı binayı da sardı. Apartman sakinleri hemen olay yerine gelen polisler tarafından binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında inşaat halindeki binada maddi hasar oluşurken, patlamaya neden olan iş makinası ile kullanılamaz hale geldi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hastaneye kaldırılan 7 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.