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Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı

09 Kasım 2017 19:24

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 10 Kasım tedbirleri ve gerçekleşmesi muhtemel eylemlerle ilgili yaptıkları çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. TEM Şubesi\'ne götürülen şüphelilerden yabancı uyruklu 2 kişi ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi Müdürlüğü\'ne teslim edildi, diğer 2 şüphelinin sorgulaması devam ediyor.
 

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