Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 10 Kasım tedbirleri ve gerçekleşmesi muhtemel eylemlerle ilgili yaptıkları çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. TEM Şubesi\'ne götürülen şüphelilerden yabancı uyruklu 2 kişi ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi Müdürlüğü\'ne teslim edildi, diğer 2 şüphelinin sorgulaması devam ediyor.

