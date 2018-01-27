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Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen Irak uyruklu 10 kişi yakalandı

27 Ocak 2018 16:01

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen Irak uyruklu 10 kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Özel Harekat Şubesi polislerinin de katılımıyla sabaha karşı kent merkezinde operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan 10 şüpheli, sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüldü.

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