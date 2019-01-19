"Eskişehir'de de kuduz aşısı yok, hastalar hastaneden geri çevriliyor"

Eskişehir’de geçen hafta kuduz aşısı ihtiyacıyla hastaneye başvuran hastaların, aşı bulunmadığı gerekçesiyle geri gönderildiği ileri sürüldü. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Utku Çakırözer, "Bu çok vahimdir. Türkiye’nin diğer bölgelerinde de benzer durumlar yaşanıyor. Böylesine kritik bir konuda Sağlık Bakanlığı nasıl risk alır?” diye tepki gösterdi.

Kuduz aşısının anında bulunması gereken aşılar içerisinde yer aldığını belirten Çakırözer, “Geçen hafta Eskişehir’de kuduz aşısı olmak için hastanelere giden hemşehrilerimiz aşı yok denilerek geri gönderildi. Bir gün sonra apar topar az sayıda da olsa aşı bulunmuş. Ancak kısa süreli de olsa Eskişehir’imizde yurttaşlarımızın aşı yok denilerek geri gönderilmesi kabul edilemez" dedi.

"Bu kriz sadece Eskişehir’de yaşanmıyor" diyen Çakırözer, "Türkiye’nin dört bir yanında hastanelerde kuduz aşısı sıkıntısı yaşandığı bilinmekte ve yurttaşlarımız aşı yok denilerek hastanelerden geri çevrilmekte. Bu çok vahim bir eksiklik. 2019 Türkiye’sinde yıllardır yaşamadığımız ilaç yokluğu, aşı yokluğu gibi sorunlar yaşanıyor. Bunun tek izahı vardır. O da beceriksizlik, iş bilmezliktir" ifadelerini kullandı.

Hastanelerde kuduz aşısı bulunmadığını öğrendikten sonra, konuyu Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne aktardığını belirten Çakırözer, devamında şunları kaydetti:

“Hafta içinde konuştuğum İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Eskişehir’de hastanelerde kuduz aşısı bulunduğunu söylediler. Ancak hem hastane kayıtlarında hem de vatandaşların şikayet hattında aşı olmadığı için geri gönderilen yurttaşların kayıtları mevcut. Pazartesi günü bu kriz yaşanmış, Salı günü aşılar apar topar az sayıda da olsa bulunmuş. Ama kuduz gibi tedavide zamanlamanın son derece önemli olduğu bir meselede tek tedavi olan aşının bırakın bir günü bir saat dahi bulunamaması çok vahim bir eksikliktir. Meclis’te bunun gerekçelerini sordum. Başka hangi ilaçlara erişimde sıkıntı yaşanmaktadır? Bunun gerekçeleri nelerdir? Bu tür özellikle kuduz aşısı gibi anında bulunması gereken aşıların bulunamaması nedeniyle Türkiye'de mağdur olan kaç yurttaşımız vardır?"