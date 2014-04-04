Eskişehir'de dayak atan polislere takipsizlik, dayak yiyen eylemcilere dava

Eskişehir’de polis, Gezi Parkı eylemlerine katılan gençleri coplarla dövdü. Polislerin dayak görüntüleri kameraya yansımasına rağmen mahkeme, polisler hakkında takipsizlik kararı verdi. Kameralara yansıyan görüntüde Ali İsmail Korkmaz davasında görev alan iki avukatın da olduğu 176 kişi hakkında dava açıldı.

Dava dosyasına giren kamera görüntülerine göre, 31 Mayıs 2013 günü başlayan ve sabaha kadar süren protestoların ardından, 1 Haziran’da saat 06.00 sularında polis İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi’nin iki tarafından da caddeye girdi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, kaçamadıkları için duvar diplerinde biriken gençler polis tarafından coplarla dövüldü. Beş dakika süren dayak sırasında ayağı kırılan bir genç baygınlık geçirdi. Genç için sokağa ambulans çağrıldı. Sedyeye konulan genç hastaneye götürüldü. Dövüldükten sonra yüzleri duvara dönük şekilde bekletildikleri görülen gençler yaklaşık bir saat sonra sokağa gelen polis aracına bindirilerek, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin kamera görüntüleri bulunmasına rağmen, dayak atan polislerle ilgili takipsizlik kararı verilirken, sokakta ve çevrede gözaltına alınan 176 gence 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet iddiasıyla dava açıldı.

Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 15 Nisan’da görülecek. Sanıklar arasında, Ali İsmail Korkmaz Davası’nın avukatlarından Ayşegül Kumaş ve Alper Can Aykaç da var. Avukat Kumaş, o gün kendilerinin de dövüldüğünü, elleri kelepçeli halde bindirildikleri polis aracında dayağın sürdüğünü, bir kişinin burnunun kırıldığını, bir başkasının da liflerinin koptuğunu” savunuyor.