Eskişehir'de 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği iddiasıyla 6 kişiye yurtdışına çıkış yasağı kondu

Eskişehir’deki 1 Eylül Dünya Barış Günü yürüyüşünde “Hırsız, katil Erdoğan” diye slogan attıkları iddiasıyla evlerinden apar topar gözaltına alınan altı kişi, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlaması ve tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 6 kişiye yurt dışı yasağı koyarak serbest bıraktı. Üç kişi de aranıyor.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, sanıklardan İrfan Yakşi, savcılıkta alınan ifadesinde, “Eylemde dünya barışı, savaşların sona ermesi, çocukların ve insanların ölmediği bir dünyada yaşamak ile ilgili slogan atıldı. Bahsedilen sloganı atmadım, duymadım” dedi. Öğretmen Yücel Karasu ise yürüyüşe iki kızıyla birlikte katıldığını belirterek, “İfade edildiği gibi slogan atmadım, genelde çocuklarımla ilgilendim. Tek yaptığımız, kızım ile beyaz balon taşımaktı. Tek amacım, ülkemiz ve dünyada barışı savunmaktı“ diye ifade verdi.

Öğrenci Özge Uyanık da böyle bir slogan atmadığını anlatırken, Gökhan Ergin ise, “Zaten ben de Dünya Barış Günü nedeniyle o yürüyüşteydim. Ülkemizde son dönemde yaşanan çatışmalara son verilmesi için yürüyüşteydim” dedi. İşçi Aziz Pirçek de, “Sadece barış sloganları attım” dedi. Emekli Cemil Kuyu, “Amacım barış talebini dile getirmekti. Çağrılmış olsak ifade için gelirdik. Ben özellikle yürüyüşten sonra bazı kişilerin seçilerek hakların işlem yapıldığını düşünüyorum” dedi. Altı kişi, "cumhurbaşkanına hakaret" iddiası ve tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 6 kişiyi yurt dışı yasağı koyarak serbest bıraktı. Üç kişi ise halen aranıyor.