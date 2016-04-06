Eskişehir'de çıplak halde koşan vatandaş yakalandı

Eskişehir’de çırılçıplak soyunduktan sonra koşmaya başlayan bir şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

CNN Türk’ün edindiği bilgilere göre, H.K. (31) isimli şahıs, Zafer Mahallesi’nde soyunmaya başladı. Şahsı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Çırılçıplak soyunan şahıs, bir süre hızlı tren hattı boyunca koşmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalaması sonucunda şahıs, Şeker Enstitüsü Müdürlüğü Deneme İstasyonu yanında bulunan arsada yakalanarak güçlükle etkisiz hale getirildi. H.K., polislerin kendisini tuttuğu sırada kelime-i şehadet ve kelime-i tevhit getirdi.

Polis ekiplerinin yardımıyla sedyeye konulan şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sakinleştirici yapıldıktan sonra Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.