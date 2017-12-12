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Eskişehir'de cipin çarptığı üniversiteli Özgürcan kurtarılamadı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpıp, kaçtığı üniversite öğrencisi Özgürcan Kirik (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

12 Aralık 2017 16:07

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, yolun karşısına geçmek isterken cipin çarpıp, kaçtığı üniversite öğrencisi Özgürcan Kirik (23), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, saat 05.00 sıralarında, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'nde meydana geldi. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi olduğu belirtilen Özgürcan Kirik\'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada Doğuş B., 26 DB 222 plakalı ciple çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Özgürcan Kirik\'i ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kirik, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan cipin sürücüsü Doğuş B.\'yi Eskişehir-Bozüyük yolunun 20\'nci kilometresinde yakaladı. Doğuş B., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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