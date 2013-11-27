Eskişehir'de caddeler göle döndü

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak halinde yağan yağmur etkili oldu. Kent merkezindeki çok sayıda ev ve işyerinin zemin ile bodrum katları sel sularıyla doldu. Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri su basan ev ve işyerlerinde tahliye çalışması yaptı. Tramvay hattı çalışmalarının devam ettiği Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nin bazı bölümleri de yağan yağmurla göle dönüştü. Vatandaşlar suların içerisine girerek yolun karşısına geçerken araç sürücüleri de güç anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, "Burası tamamen göl oldu. Bir oltamız eksik. O da olsa balık tutardık" dedi.

Ertaş Caddesi'ndeki esnaflar ise "Yağmur suları işyerlerimizin önüne kadar geldi. Müşterilerimiz yolun karşısına geçemiyor. Bu da işlerimizi olumsuz etkiliyor. Belediye yetkililerinden çözüm bekliyoruz" diye konuştu.