T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eskişehir'de caddeler göle döndü

Araç sürücüleri zor anlar yaşarken bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı

27 Kasım 2013 01:46

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak halinde yağan yağmur etkili oldu. Kent merkezindeki çok sayıda ev ve işyerinin zemin ile bodrum katları sel sularıyla doldu. Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri su basan ev ve işyerlerinde tahliye çalışması yaptı. Tramvay hattı çalışmalarının devam ettiği Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nin bazı bölümleri de yağan yağmurla göle dönüştü. Vatandaşlar suların içerisine girerek yolun karşısına geçerken araç sürücüleri de güç anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, "Burası tamamen göl oldu. Bir oltamız eksik. O da olsa balık tutardık" dedi. 
Ertaş Caddesi'ndeki esnaflar ise "Yağmur suları işyerlerimizin önüne kadar geldi. Müşterilerimiz yolun karşısına geçemiyor. Bu da işlerimizi olumsuz etkiliyor. Belediye yetkililerinden çözüm bekliyoruz" diye konuştu. 

ETİKETLER

eskişehiryağmursel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24