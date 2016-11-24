Eskişehir’de bir kadın 'telefonunu açmadı' diye eşi tarafından öldürüldü!

Eskişehir'de S.A. adlı kadın, eşi İ.A. tarafından aramasını yanıtlamadığı bahanesiyle öldürüldü.

Milliyet’te yer alan habere göre bir otelde işçi olarak çalışan 53 yaşındaki İ.A. (53), cep telefonuyla 49 yaşındaki eşi S.A.’yı aradı. S.A.’nın telefonlarını açmaması üzerine işyerinden çıkan İ.A., eve giderek ‘Neden telefonlarımı açmıyorsun’ diyerek tartışmaya başladı. Daha sonra İ.A. ile S.A. arasındaki tartışmanın boğuşmaya dönüşmesi üzerine İ.A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağını karısı S.A.’nın göğsüne sapladı.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Ateş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İ.A.’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.