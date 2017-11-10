T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de Atatürk'ü anma töreninde duygulu anlar

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yılında Eskişehir'de de törenle anıldı

10 Kasım 2017 14:05

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yılında Eskişehir\'de de törenle anıldı. Törende bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.
Eskişehir\'deki 10 Kasım töreni Vilayet Meydanı\'nda yapıldı. Törene, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı.
Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı\'na bırakılmasının ardından, siren sesi ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk\'ün kendi sesinden 10\'uncu Yıl Nutku\'nun yayını yapıldı. Nutuk okunurken bazı kadınlar gözyaşlarına hakim olmadı. Nutuk bittikten sonra da törene katılanlar Ata\'yı alkışladı.
Törende, Eskişehir Ticaret Odası tarafından üzerinde Atatürk\'ün resmi ve \'Kalbimizdesin\' yazısının olduğu beyaz atkılar dağıtıldı. Vilayet Meydanı\'ndaki törenin ardından Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafları çektirildi.

FOTOGRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEKESKİŞEHİR DHA ULUMustafa Kemal AtatürkEskişehirTörendeKasımMeydanıTörene ValiMuharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP Yılmaz Büyükerşen Ak Parti Genel Başkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24