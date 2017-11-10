Eskişehir'de Atatürk'ü anma töreninde duygulu anlar

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ULU önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yılında Eskişehir\'de de törenle anıldı. Törende bazı kadınlar gözyaşlarını tutamadı.

Eskişehir\'deki 10 Kasım töreni Vilayet Meydanı\'nda yapıldı. Törene, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile çok sayıda kişi katıldı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı\'na bırakılmasının ardından, siren sesi ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk\'ün kendi sesinden 10\'uncu Yıl Nutku\'nun yayını yapıldı. Nutuk okunurken bazı kadınlar gözyaşlarına hakim olmadı. Nutuk bittikten sonra da törene katılanlar Ata\'yı alkışladı.

Törende, Eskişehir Ticaret Odası tarafından üzerinde Atatürk\'ün resmi ve \'Kalbimizdesin\' yazısının olduğu beyaz atkılar dağıtıldı. Vilayet Meydanı\'ndaki törenin ardından Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafları çektirildi.



FOTOGRAFLI