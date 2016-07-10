Eskişehir'de 'askeri casusluk' soruşturmasında gözaltına alınan binbaşıya tutuklama talebi

İzmir'deki 'askeri casusluk' soruşturmasında ve dava sürecinde usulsüzlükler yapılarak sahte delil üretildiği iddialarıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 amiral ve 3 binbaşıyla birlikte hakkında gözaltı kararı çıkarılan muvazzaf subaylardan deniz binbaşı Ö.G. terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından Eskişehir'de bir otelde gözaltına alındı. Ö.G, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya, Binbaşı Ö.G.'nin İzmir'e getirildiğini belirtti. Mahkemeye sevk edilen muvazzaf binbaşının H.Ö'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Zanlıların, askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında, eskort kadınlar tarafından yapıldığı öne sürülen fişleme ve belge sızdırma suçlarını, kendilerinin işlediği iddiasıyla askeri inzibatlarca İstanbul'dan getirilen Binbaşı H.Ö. ile gözaltındaki Y.Ş, H.T, F.D, M.K.C, H.K, Ş.Y, R.A. ve emekli astsubay Z.D, savcılık işlemlerinin ardından "tutuklanmaları" talebiyle sevk edildikleri İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

3. Sulh Ceza Hakimi Dilek Çeliktaş, ifadelerin tamamlanmasının ardından, Binbaşı H.Ö ile M.K.C, H.K, Y.Ş, H.T, Ş.Y ve F.D'nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderilirken, tutuksuz yargılanmalarına karar verilen R.A ve Z.D hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.