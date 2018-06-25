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Eskişehir'de Ak Parti ve MHP'lilerin sevinç gösterisi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de kesin olmayan sonuçlara göre 3 milletvekili kazanan Ak Parti ile 1 milletvekili kazanan MHP'liler parti binaları önünde toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu

25 Haziran 2018 05:06

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kesin olmayan sonuçlara göre 3 milletvekili kazanan Ak Parti ile 1 milletvekili kazanan MHP\'liler parti binaları önünde toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Yunus Emre Caddesi\'ndeki Ak Parti il binası önünde dev akran konularak seçim sonuçları izlendi Yüzlerce kişi kesin olmayan sonuçların açıklanmasını ardından sevinç gösterisi yaptı. Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay da kalabalığı selamladı.
MHP İl binası önünde toplanan bir grup partili de davul zurna çalarak bir milletvekili kazanmanın sevincini yaşadı.
Ak Parti\'liler ile MHP\'liler, oluşturdukları araç konvoylarıyla da gec saatlere kadar kente tur attı.

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