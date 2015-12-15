Eskişehir'de 8 köy ve mahalle karantina altına alındı

Eskişehir'de, büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine 8 köy ve bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı, bir hayvan pazarı da geçici olarak kapatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt, yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Göcenoluk, Seyitgazi ilçesinde Sancar ve Bardakçı, Odunpazarı ilçesinde Avdan, Çavlum ve Yörükkırka, İnönü ilçesinde Erenköy, Sivrihisar ilçesinde Kaymaz ile Tepebaşı ilçesinde Çavuşçeşme mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edildiğini bildirdi.



Söz konusu köylerde karantina uygulaması başlattıklarını belirten Söğüt, Tepebaşı ilçesinde bulunan hayvan pazarının da geçici süreyle kapatıldığını ifade etti.