Eskişehir'de 4 üniversite öğrencisine 'makul şüphe' gözaltısı

Eskişehir'de adliye binası içerisinde hasta tutukluların serbest bırakılması için eylem yapmak istedikleri öne sürülen biri kız 4 üniversite öğrencisi polis tarafından gözaltına alındı.

Kemal Atlan ve Hakan Türktan’ın DHA’da yer alan haberine göre, yasadışı TKP/ML örgütü üyesi olmak suçlamasıyla Kocaeli Cezaevi'nde tutuklu bulunan kalp hastası Abdullah Kalay'ın serbest bırakılmasını isteyen 4 üniversite öğrencisi, bugün öğle saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne geldi. Adliye içerisinde dolaşan öğrenciler, protesto gösterisinde bulunacakları iddiasıyla 'makul şüpheli' olarak polis tarafından gözaltına alındı. Adliye binasından çıkartılan öğrenciler 'Abdullah Kalay'a özgürlük', 'Hasta tutsaklar serbest bırakılsın', 'İnsanlık onuru işkenceyi yenecek' ve 'Hasta tutsaklar onurumuzdur' diye slogan attı.

Polisler, öğrencilerin slogan atmaları engellemeye çalıştı. 4 öğrenci daha sonra ekip araçlarına bindirilerek polis merkezine götürüldü.