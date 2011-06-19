-ESKİŞEHİR'DE 3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ ESKİŞEHİR (A.A) - 19.06.2011 - Eskişehir'de 3 katlı bir bina çöktü. Bitişiğinde temel kazısı olan binanın güvenlik nedeniyle sabah saatlerinde boşaltıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, kentin en işlek caddelerinden biri olan Şair Fuzuli Caddesi'nde bulunan 3 katlı bina çöktü. Çökmenin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Kullanılır durumda olan binanın güvenlik nedeniyle sabah saatlerinde boşaltıldığı öğrenildi. Polis, çöken binanın yanındaki 5 katlı apartmanı da tedbir amaçlı olarak tahliye ediyor.