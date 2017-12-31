Eskişehir'de 3 bin fidan dağıtıldı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Orman Bölge Müdürlüğü\'nün \'Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim\' kampanyası kapsamında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan\'ın da katılımıyla halka 3 bin fidan dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü, İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi yanında, kamyonla getirdiği karaçam ve sedir fidanlarını halka ücretsiz dağıttı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da kamyondan kadınların uzattığı fidanları alıp vatandaşlara verdi. Karacan, \"Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğümüz \'Ağaç kesme fidan dik\' kampanyası düzenledi. Bu kampanyalar vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, ağaca karşı, toprağa karşı daha da yakınlaşması için, özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin toprak ve ağaç sevgisini artırmak için çok önemli. Kampanya çerçevesinde bugün Eskişehir\'de 3 bine yakın karaçam ve sedir dağıtılıyor\" dedi.



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