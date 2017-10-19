Eskişehir'de 205 kişiye 46 bin 535 lira kumar cezası

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin 3 ayrı adrese düzenliği baskında kumar oynayan 205 kişiye, 227\'şer lira para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri Cumhuriyet, Hoşnudiye ve İstiklal mahallerinde bulunan 3 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskında, \'Tombala\' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 205 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 46 bin 535 lira idari para cezası uygulandı, işyeri sorumlusu 4 kişi hakkında da \'kumar oynamak için yer temin etmek\' suçundan yasal işlem başlatıldı. Polis ekipleri, işyerlerindeki tombala makineleri ile kumar malzemelerine de el koydu.