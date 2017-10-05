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Eskişehir'de 17 kilo esrar ele geçirildi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kent girişinde durdurdukları bir araç içerisinde 17 kilo 610 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirdi, araç sürücüsü R

05 Ekim 2017 18:52

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, kent girişinde durdurdukları bir araç içerisinde 17 kilo 610 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirdi, araç sürücüsü R.D. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu R.D.\'nin yönetimindeki otomobili dün akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 34 adet şeffaf naylona sarılı toplam 17 kilo 610 gram esrar maddesi buldu. Gözaltına alınan R.D., yapılan sorgu ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

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