Eskişehir'de 39 işçi yemekten zehirlendi

Eskişehir'de yedikleri yemekten zehirlenen 39 işçi hastanelere kaldırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında çalışan ilk belirlemelere göre 39 işçi, dün akşam yemeğinde şehriyeli çorba, türlü, peynirli makarna ve yoğurt yedi.

Akşam saatlerinde rahatsızlanan işçilerden 20'si Eskişehir Devlet Hastanesine, 17'si Yunusemre Devlet Hastanesine, 2'si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.