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Yaşam

Eskişehir'de 39 işçi yemekten zehirlendi

13 Ekim 2009 23:43

Eskişehir'de yedikleri yemekten zehirlenen 39 işçi hastanelere kaldırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında çalışan ilk belirlemelere göre 39 işçi, dün akşam yemeğinde şehriyeli çorba, türlü, peynirli makarna ve yoğurt yedi.

Akşam saatlerinde rahatsızlanan işçilerden 20'si Eskişehir Devlet Hastanesine, 17'si Yunusemre Devlet Hastanesine, 2'si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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