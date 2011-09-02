-Eskişehir yönetmen ve yapımcıların gözdesi olma yolunda ESKİŞEHİR (A.A) - 02.09.2011 - Hareketli kültür ve sanat hayatı, genç nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı, maliyet düşüklüğü ve köklü tiyatro geçmişi bulunan Eskişehir, giderek daha çok film ve diziye ev sahipliği yapmaya başladı. Eskişehir'de cast hizmetleri sunan Mıknatıs Prodüksiyon'un cast direktörü Ömer Tümen, yönetmenliğini Halit Refik'in yaptığı, başrollerini Göksel Arsoy, Leyla Sayar ve Ekrem Bora'nın oynadığı 1963 yılında çekilen ''Şafak Bekçileri'' adlı filme ev sahipliği yapan Eskişehir'in, yıllar sonra tekrar yönetmen ve yapımcıların tercih ettiği kentlerden biri olduğunu ifade etti. Canlı kültür ve sanat hayatı, genç nüfus yoğunluğu, ulaşım kolaylığı, maliyet düşüklüğü ve köklü tiyatro geçmişi bulunan Eskişehir'in giderek daha çok film ve diziye ev sahipliği yapmaya başladığını ifade eden Tümen, şöyle konuştu: ''Eskişehir görselliği ön planda bir kent oldu. Kent merkezinden geçen ve içinde gondolların, botların, teknelerin gezdiği Porsuk Çayı, Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini barındıran Odunpazarı bölgesi, iki üniversitede öğrenim gören yaklaşık 50 bin öğrenci, heykelleri, eğlence mekanları, büyük ve modern parkları, Eskişehir'i objektiflerin sevdiği bir kent haline getirdi. Son yıllarda film ve dizi çekimleri için cazibe merkezi haline gelen Eskişehir, 'Adını Sen Koy, Yengeç Oyunu, Devrim Arabaları, Celal Tan ve Ailesinin Acıklı Hikayesi, Anadolu Kartalları, Ayhan Hanım, Acı Aşk, Beş Şehir, Usta ve Misafir'' gibi sinema filmlerine ev sahipliği yaptı. Filmlerin tamamı ya da bir bölümü kentimizde çekildi. Son yıllarda film platosu haline gelen kentte 'Arka Sıradakiler, Es-Es, Hatırla Sevgili, Aynadaki Düşman, Güz Gülleri, Köprü ve Türkan' gibi dizi filmler de çekildi.'' Tümen, kameranın giderek sevmeye başladığı kentte reklam, klip ve tanıtım filmlerinin de çekilmeye başladığını belirterek, gelecek yıllarda daha çok yönetmen ve yapımcının Eskişehir'i tercih etmesini beklediklerini kaydetti. Öte yandan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir'de, dünya standartlarında bir ''sinema-film bölgesi'' oluşturma hedefi doğrultusunda proje hazırladı. Eskişehir'in tarihi ve turistik mekanlarının, özellikle de Odunpazarı bölgesinin, her gün biraz daha gelişen film ve dizi sektörü için olduğu kadar, uluslararası sinema sektörü için de önemli fırsatlar sunduğunu tespit eden Avcı, bu kapsamda bir grup sanatçı, yönetmen ve yapımcıyı geçen ay Eskişehir'de ağırladı ve onların bölgeyi yakından görmelerini sağladı.