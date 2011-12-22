-Eskişehir ve Manisa'da trafik kazası ESKİŞEHİR/MANİSA (A.A)- 22.12.2011 - Eskişehir ve Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet Oskay idaresindeki 16 BPT 87 plakalı otomobil, Sivrihisar-Eskişehir yolunun 32. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Oskay ile oğlu Olgun Oskay yaralanırken, eşi Necla Oskay (56) ile babası İbrahim Oskay (79) hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde, maden işçilerini taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi öldü, dört kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, özel sektöre ait bir madende çalışan işçileri taşıyan Ferdi Işık (29) yönetimindeki 45 VS 818 plakalı otobüs, Cenkyeri Beldesi Ege Linyitleri İşletmesi önünde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 YA 7168 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mustafa Sevban Gezgin (20) olay yerinde, Aykut Arar (21) ise ambulans ile hastaneye götürülürken yolda öldü. Otomobilde bulunan Burak Civelek (19), Mustafa Balcı (24) ve Gökhan Kaya (23) ile otobüs sürücüsü Işık yaralandı. Yaralılar Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Civelek, Balcı ve Kaya'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.