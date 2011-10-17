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Yaşam

Eskişehir tangoya doyacak ANKARA (A.A)

17 Ekim 2011 15:08

-Eskişehir tangoya doyacak ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - ''1. Tango Gala in Eskişehir'' isimli tango buluşması, 29-31 Aralık tarihlerinde Eskişehir'de organize edilecek. Organizasyonda tango buluşması ilk kez ulusal boyutta düzenlenecek ve yeni kurulan bir tango orkestrası da ilk defa Türk dinleyicisine sunulacak. Eskişehir'deki organizasyona, tango severlerin ve müzisyenlerin yakından tanıdığı Marco Gonzalez, Valeria Gonzalez, Laszlo Budai, Andrea Pirity'nin yanı sıra Türkiye'den de Selim Yuna, Melin Yuna, Ali Sorucu, Sibel Gölemen, Ali Kemal Özkan ve Dilek Kargıner, Macit Şirin, Zeynep Yalçınkaya gibi ünlü tangocular katılacak. Bu arada, organizasyonda yer alacak Tango Gala Orkestrası da ilk kez kendilerini tüm Türkiye'ye tanıtacak ve izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. ''1. Tango Gala in Eskişehir'' organizasyonundan elde edilecek gelirin yüzde 10'u ise belediyelerce tespit edilen yardıma muhtaç yoksul ailelere, kanser, lösemi, AIDS gibi amansız hastalıklara yakalanmış, maddi yetersizliklerden dolayı da tedavi imkanı bulamamış kimselere ve Kızılay'a verilecek. Ayrıca 29 ve 30 Aralık tarihlerindeki tango buluşmasında da yardım kumbarası bulunacak ve gönüllülerden toplanacak yardım paraları da aynı şekilde hayır için kullanılacak.

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