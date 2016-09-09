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Spor

Eskişehir Rallisi'nde kazanan yine Bonus Unifree Parkur Racing

Takımın şampiyon pilotu ve şampiyona lideri Engin Kap yarışı ikinci sırada tamamladı

09 Eylül 2016 15:03

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5’inci yarışı Eskişehir Rallisi’nde Historic Kategorinin galibi Bonus Unifree Parkur Racing oldu. Takımın şampiyon pilotu ve şampiyona lideri Engin Kap’ın ikinci sırada tamamladığı yarışta bu kez gülen ekibin diğer temsilcisi Burak Türkkan ile Onur Aslan oldu.

35 yaş üzeri ralli otomobillerinin mücadele ettiği Historic Kategorisinde Ford Escort MK2 ile yarışan Bonus Unifree Parkur Racing’ten Burak Türkkan - Onur Aslan birinci, takımın diğer ekibi Engin Kap-Özden Yılmaz ikilisi ikinci olurken genel klasman birinciliğini Yağız Avcı - Bahadır Gücenmez ekibi kazandı.

Takım yöneticisi Kerem Üstünkaya sezonun bitmesine 2 yarış kala hedefledikleri noktaya geldiklerini belirtirken, tüm ekibini kutladı…
 

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Türkiye Ralli ŞampiyonasıEskişehir RallisiBonus Unifree Parkur RacingEngin KapBurak TürkkanOnur Aslan

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