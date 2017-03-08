Eskişehir merkezli 5 ilde 'FETÖ' operasyonu; 31 akademisyen gözaltına alındı

Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Başsavcılığının yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 akademisyen yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Eskişehir merkezli, Konya, Trabzon, Bursa ve Adana illerinde gerçekleşen operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan inceleme sonucunda 1 dolar ve yayın yasağı bulunan kitapların ele geçirildiği iddia edildi.

Anadolu Üniversitesine 18 Ağustos 2016 tarihinde yapılan birinci dalgada ise 20 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.