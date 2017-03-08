T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir merkezli 5 ilde 'FETÖ' operasyonu; 31 akademisyen gözaltına alındı

Gözaltına alınanların evlerinden 1 dolar çıktığı iddia edildi

08 Mart 2017 16:00

Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Başsavcılığının yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 31 akademisyen yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Eskişehir merkezli, Konya, Trabzon, Bursa ve Adana illerinde gerçekleşen operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan inceleme sonucunda 1 dolar ve yayın yasağı bulunan kitapların ele geçirildiği iddia edildi.

Anadolu Üniversitesine 18 Ağustos 2016 tarihinde yapılan birinci dalgada ise 20 şüpheli tutuklanmış, 6 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

 

ETİKETLER

FETÖgözaltı31 akademisyenFETÖoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24