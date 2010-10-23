-ESKİŞEHİR KAPALI CEZAEVİNDE YANGIN ESKİŞEHİR (A.A) - 22.10.2010 - Eskişehir H tipi kapalı cezaevinde bir hükümlünün koğuşta elbiselerini yakarak yangın çıkardığı iddia edildi. İtfaiye ekibince söndürülen yangında, dumandan etkilenen iki hükümlü hastaneye kaldırıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kapalı cezaevindeki hükümlü A.K. (29), henüz belirlenemeyen nedenle koğuşta elbiselerini tutuşturarak yangın çıkardı. Büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, elbiselerini yakıp yangın çıkardı öne sürülen A.K. ile yan koğuşta bulunan hükümlü R.N. (30) dumandan etkilendi. 112 Acil Servis sağlık ekibince Devlet Hastanesine kaldırılan iki hükümlüden sağlık durumu ciddi olan R.N, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.