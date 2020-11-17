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Koronavirüs

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici'nin Koronavirüs testleri pozitif çıktı

17 Kasım 2020 16:43

Eskişehir'de, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici'nin görülen belirtiler üzerine yapılan Koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ciddi belirti göstermeyen Bilge ve Bildirici’nin evlerinde tedaviye alındığı bildirildi.

Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Büyükerşen şu ifadeleri kullandı:

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Yaşar Bildirici’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

 

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