Eskişehir festivalle dünyaya açılıyor

15.si düzenlenen Eskişehir Festivali'ne 400'den fazla yerli ve yabancı sanatçı konuk olacak.



7- 15 Kasım tarihleri arasında 15.si düzenlenecek olan festival, Eskişehir’in dünya kültür haritasına girmesini sağlayarak; kentin kapılarını, kültür ve sanatın evrensel dünyasına açacak.



Klasik müzikten rock ve dünya müziğine, tiyatrodan dansa kadar farklı alanları kapsayan renkli bir etkinlik yelpazesinde oluşturulan programda; gösterilerden atölye çalışmalarına uzanan bir dizi faaliyet Eskişehirli sanatseverleri bekliyor. Festival, yetişkinleri olduğu kadar çocukları da sanatla buluşturmayı hedefliyor.



Eskişehir Kentsel Gelişim Vakfı ve Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen Uluslararası Eskişehir Festivali’nde bu yıl; 9 gün içinde 5 klasik müzik, 1 rock, 1 dünya müziği, 2 Türk müziği konseri, 3 dans gösterisi, 3 tiyatro oyunu, 2 sergi, 4 atölye, 2 söyleşi olmak üzere toplam 23 etkinlik yer alıyor.



Açılış Konseri:

15. Uluslararası Eskişehir Festivali’nin açılış konserini, Türkiye’nin çoksesli müzik yaşamının en köklü kuruluşu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gerçekleştiriyor. Omri Hadari’nin yöneteceği konserin programında, Rus müziğinin iki büyük bestecisi Çaykovski ve Şostakoviç’in eserleri var. Viyolonsel dağarının tanınmış eserlerinden Rokoko Çeşitlemeleri’ni; eğitimini Almanya’da sürdüren genç viyolonsel sanatçısı Dorukhan Doruk seslendiriyor. Konserin ikinci yarısında ise yirminci yüzyılın en önemli senfoni bestecisi Dmitri Şostakoviç’in, Sovyet müzik politikası ile gerilimli ilişkisinde bir dönüm noktası olarak görülen ve çok tartışılan Beşinci Senfoni’si yer alıyor.



15. Festival Programından Seçmeler:



Konserler:



Amaçlarından biri de başarılı ve yetenekli genç sanatçıların tanınmalarını sağlamak ve onları Eskişehir seyircisiyle buluşturmak olan Uluslararası Eskişehir Festivali’nin 2009 klasik müzik programı, özellikle bu ülkede yetişen genç sanatçıların dinamizm, yetenek ve yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak veriyor.



• Eskişehir’in müzik yaşamına büyük katkı sağlayan ve Uluslararası Eskişehir Festivali’nin vazgeçilmez bir öğesi olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın, konuk şef Kevin Griffiths yönetiminde vereceği konserin solisti henüz 16 yaşındaki keman sanatçısı Sena Umul.



• Dünya çapında pek çok festivalin aranan konuğu olan La Cetra d’Orfeo (Orfeo’nun Liri), 16. ve 17. yüzyıldan İngiliz ve İspanyol müziği örneklerini, bir dans gösterisi eşliğinde sunarak unutulmaz bir gece vaat ediyor.



Festivalin en renkli konuklarından biri olan Melodias Epicas’ın vereceği konserin başlığı ise “Ortaçağ’dan Klasik Döneme Eşzamanlı Duyuşlar”. Mevlevi ayinlerinden Osmanlı Barok dönem eserlerine, çağdaş bestecilerden, halk türkülerine uzanan zengin bir repertuara sahip olan topluluk; piyano ve şanın yanı sıra, klasik kemençe, gitar ve perküsyonla çarpıcı bir müzikal birliktelik ve özgün bir yorum sunuyor.



• Gelenekselleştiği üzere, bu yıl da, Uluslararası Eskişehir Festivali’nin kapanış konserini Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası gerçekleştiriyor.



• Balkan müziği, klezmer ve polka gibi farklı müzikal türleri harmanlayan ve yaptığı müziği "Spaghetti Balkan" olarak tanımlayan Milanolu grup Figli di Madre Ignota, festivalin tartışmasız en eğlenceli konuğu. 2007 yılında çıkarttıkları “Fez Club” adlı albümle dünya çapında dikkat çeken ve “Theme from Paradise” adlı parçaları ile listelerden inmeyen Figli di Madre Ignota; daha önce özel bir parti için Türkiye’ye gelmiş, yüksek enerjisi ve sahne performansıyla İstanbullu dinleyiciyi büyülemişti.



• Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü gruplarından ve İngiliz progresif rock müziğinin kilometre taşlarından King Crimson'ın 1981'den bu yana değişmeyen gitarı ve sesi; çağımızın en özgün ve yenilikçi gitarcılarından biri olan Adrian Belew’in, Power Trio adlı grubuyla 12 Kasım’daki konserinde seyirciyi müthiş sürprizler bekliyor.



• İkinci Bahar, Ekmek Teknesi, Hayat Bağları, Çınaraltı gibi ünlü dizilerin kendileri kadar çok sevilen müziklerini yapan grup olarak da tanınan ve Klasik Türk Müziği’nden kopmadan ancak, yeni arayışlarla zenginleştirerek yaptıkları çalışmalarla gönülleri fetheden İncesaz ile; günümüzde bilinen ve sevilerek dinlenilen saz eserleri ile bunların aralarına serpiştirilmiş şarkı, türkü, kanto, tango, fokstrot gibi türleri çalarak ve söyleyerek seslendiren Nazenin, Türk Müziği dalında festivalin konukları.



Tiyatro oyunları ve dans gösterileri:



Sezon içinde en çok beğenilen oyunları 444 ile Altıdan Sonra Tiyatro; Deri Ceket ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu; Histanbul ile Garajistanbulpro festivalin heyecanla beklenen konuklarından bazıları…



Bir kadının gözüyle, sekiz kişilik bir partide yaşananların öyküsünü canlandıran Engin-ar, Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın; müzikleri, şarkıları ve ışıklarıyla da dikkatleri çeken, ilginç bir çalışması.



Koreograf Olga Pona’nın iki eseri ile Uluslararası Eskişehir Festivali’ne katılan Çelyabinsk Çağdaş Dans Tiyatrosu, Rusya’dan ‘küçük hikâyeleri’; felsefi ve edebi bir arka plan önünde, özgün bir dans diliyle anlatıyor.



Moskova’nın çağdaş sanat yaşamında önemli rol oynayan ve bugüne kadar gerçekleştirdiği çok sayıda uluslararası turne ile büyük prestij kazanan Bale Moskova Çağdaş Dans Topluluğu (Russian Chamber Ballet MOSKVA -Contemporary Dance Group) festivalde iki eserle izleyici karşısına çıkıyor.



Çocuk Etkinlikleri:



15. yılında Uluslararası Eskişehir Festivali, çocuklara yönelik etkinlik alanlarına yeni bir halka ekliyor. Bu, aslında üzerinde konuşmakta geç bile kalınan, yaşamsal önemi tartışılmayacak bir alan: Çevre.



Çocuklarda çevre ve kent/mimarlık bilinci oluşturma hedefiyle düzenlenecek etkinlikler, yarının bu en önemli konusunu, yine yarının yetişkinlerine anlatabilmeyi hedefliyor. Günümüzde önemi giderek artan ve önlem alınmazsa hayatımızı tehdit edecek olan çevre sorunlarıyla ilgili tüm çocuklarımız bilinçlensin istiyoruz. Bu yılki İlköğretim Okulları arası Resim Yarışmasının konusunu genel anlamıyla “Çevre” olarak belirleyen Uluslararası Eskişehir Festivali ayrıca; Türkiye’nin çevre konusuna ilk dikkat çeken aydınlarından biri olan ve bu alanda önemli çalışmalarda bulunan Ömer Madra’yı da Eskişehir’e davet etti. Madra’nın Eskişehirli çocuklarla yapacağı sohbetin amacı; çevrelerini belirli bir duyarlılıkla algılar hale gelmelerini, çevrenin yaşamsal değerinin ayrımına varmalarını sağlamak ve bu düşünce biçimini küçük yaşlardan başlayarak yaşamlarının bir parçası kılmanın temellerini atmak. Bu yıl Sebla Arın yönetiminde ilk kez düzenlenecek “Oyunlarla Mimarlık” atölyesinde ise amaç, çocukları kent ve mimarlık konusunda bilinçlendirmek; yaşadıkları kenti güzelleştirmek ve günlük yaşamın kolay işleyeceği şekilde yapılandırmak üzere hayaller kurmalarına yol açmak.



Kent – mimarlık ve çevre konularındaki etkinlikler bundan böyle her yıl zenginleşerek sürecek.



“Karikatür” atölyesi, Eskişehirli çocuklara; tanık oldukları olayları, gözlemlerini, düşündüklerini veya herhangi bir konuda söylemek istediklerini, gülen ve güldüren çizgiyle anlatmanın yollarını gösterecek. Üstelik katılımcıları yönlendirecek olanlar da iki önemli usta: Kâmil Masaracı ile Ercan Akyol.



Ülkemizin önemli caz sanatçılarından biri olan Ayşe Tütüncü’nün gerçekleştireceği “Cazla Doğaçlama” atölyesinde, çocuklar hep birlikte caz müziğiyle doğaçlama yapacak ve çok eğlenecekler.



Naz Erayda yönetimindeki “Resim” atölyesinde; çocuklar bir fotoğraftan, şiirden, masal ya da müzikten yola çıkarak duyumsadıklarını, düşündüklerini renklerle ifade edecekler.



Festival Mekânları:



Festival, gösteri mekânları açısından geniş bir yelpazeye sahip. Anadolu Üniversitesi Spor, Sinema ve Atatürk Kültür Merkezi salonları ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı salonları festival izleyicilerine bu yıl da ev sahipliği yapıyor. Farklı sanat dallarının icra edilebilmesi için gerekli her türlü donanıma sahip bu salonlar Eskişehir’in çağdaş, Batı’ya dönük yüzünü yansıtıyor.



Festival Biletleri:



15. Uluslararası Eskişehir Festivali’nin biletleri; Köprübaşı Caddesi No. 4 adresindeki BİLEM (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Projeler Bilgi İletişim Merkezi) ile Anadolu Üniversitesi Sinema Salonu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki gişelerinde satışa sunuluyor.



Ayrıca etkinlik günleri gösteri mekânlarında da etkinlik başlayana kadar bilet satışına devam ediliyor.



Festivalin bilet fiyatları: Tam: 12 TL, Öğrenci: 6 TL, Çocuk: 1 TL. Biletlerde 65 yaş üstündekiler, öğretmenler ve grup bileti alanlar için indirim uygulanıyor. BİLEM Merkez Gişe’den yapılan bilet alımlarında kredi kartı da geçerli.